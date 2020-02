Por La voz del Interior. La abuela que la alimentaba, por sonda, tuvo un ACV. Era enfermera y era la única que sabía como hacerlo. La niña tiene hidrocefalia, desde su nacimiento. La madre tiene problemas de adicción. Y su padre se quitó la vida, un año atrás.

La niña de tres años de Villa María que fue internada con un cuadro grave de desnutrición sigue en estado delicado, mientras su madre, de 22, fue imputada por lesiones graves y, de manera preventiva, alejada de la custodia tanto de la nena como de su hermano, de 5 años, que fue puesto bajo la responsabilidad de su abuelo por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La niña sigue internada en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y fallo renal grave. Fue trasladada a Córdoba desde el Hospital Pasteur, de Villa María.

Nació con hidrocefalia y otra enfermedad crónica de base, que afecta el funcionamiento de su cerebro y su sistema nervioso.

Esta condición hacía que la nena no se pudiera alimentar normalmente. Debía hacerlo con sondas y no era su madre, sino su abuela paterna, quien lo hacía, porque era enfermera. El Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de barrio Nicolás Avellaneda de Villa María seguía de cerca el caso, pero hace 10 días la abuela tuvo un accidente cerebro vascular (ACV) y no pudo seguir alimentando a la niña. Desde entonces, casi no comió y esto agravó su estado de salud, hasta llegar a la situación que derivó en su internación y en la imputación, decidida por la fiscal Juliana de Companys, a la mamá.

Desde la Senaf informaron que no había antecedentes de denuncias por abandono, maltrato o descuido. Y que el hermanito de la pequeña internada está bien de salud, confirmó Luis Gerchunoff, encargado de las unidades de atención de Senaf para el interior.

“Darle alimento requería de una experticia especial, que lo tenía la abuela porque era enfermera. La madre no sabía hacerlo y no pudo alimentarla”, explicó Gerchunoff, según los testimonios de quienes tomaron intervención en el caso.

Hay una historia trágica más. Hace un año, el papá de la niña murió. Tenía problemas de adicciones, como la mamá, y se quitó la vida.

