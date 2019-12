Redacción Alta Gracia- Distintas entidades recorrieron en la mañana del lunes 23, la Plaza Solares y el centro concientizando sobre la temática.

Este lunes 23, luego de la suspensión de la actividad que fue programada para el viernes 20, se llevó a cabo este abrazo solidario en el centro de la ciudad. Fue organizado por la Fundación Amigos Del Mejor Amigo (ADMA) y acompañaron vecinos y funcionarios el Área de Deporte Adaptado, Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Alta Gracia.

Federico Saieg, del área de Deporte Adaptado, explicó a REDACCIÓN ALTA GRACIA: «Los festejos con pirotecnia están naturalizados para nosotros, pero no nos damos cuenta de que las personas que tienen alguna discapacidad les afecta de otra manera. Algunos tienen mayor sensibilidad auditiva porque perdieron la vista o no y hay personas que tienen audición normal pero no tienen la capacidad de manejar la información que reciben al momento de escuchar eso, las personas creen que su vida corre riesgo y entran en estado de pánico, no saben lo que está pasando: les sube el ritmo cardíaco, transpiran, les sube la presión, se aislan, se tapan los oídos, se tiran al piso, creen que van a morir».

NOTA A FEDERICO SAIEG:

Finalmente relató que estas acciones tienen como fin sensibilizar a la comunidad, generar empatía, aprender a festejar con luces y buscar otras formas de festejar.

