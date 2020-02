Redacción Alta Gracia- Una vez más, familiares, amigas y compañeras de Magisterio de Aydeé Palavecino, -asesinada por su pareja el 1º de junio de 2019- la recordarán para pedir justicia.

Este domingo 1º de marzo, desde las 10 de la mañana, en el Rincón Criollo, se reunirán los allegados a Aydeé Palavecino. «Nos encontramos para pensar, reflexionar, escucharnos, abrazarnos» dicta la invitación.

El evento es para «recordarla y seguir pidiendo justicia: fue femicidio». Cabe destacar que cada tres meses, su familia la recuerda. Su mamá, Graciela Cortéz, se ha ofrecido reiteradas veces para ayudar a las víctimas de violencia de género.

Cortéz, mamá de la joven, quien también resultó herida por el femicida, relató a los medios, tres meses atrás: «tengo una red de contención que son mis amigas y de profesionales. Lo que estamos tratando de hacer es que las mujeres vean que cuentan con nosotras. Personalmente me pasó que en la policía y en la administración publica no nos tratan bien, fui muy mal tratada. Y no fui a denunciar el robo de una gallina, fui a denunciar la muerte de mi hija. Para las mujeres de Anisacate y zona, que cuenten con nosotras». Graciela es asesorada por la «Asociación Convoz-por una vida sin violencia-«. «Estos profesionales me ayudaron mucho, me encaminaron» afirmó.

Una compañera de Magisterio junto a Olivia en el acto tras tres meses del femicidio.

Cabe recordar que Aydeé fue asesinada por el papá de su beba que hoy tiene casi un año. Su mamá y su papá también fueron heridos en un intento de salvar la vida de Olivia, su nieta. El femicidio ocurrió el 1º de junio en Anisacate. El femicida permanece preso a la espera del juicio.

