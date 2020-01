Por Redacción Alta Gracia. Un día como hoy, lo mejor es aprovechar lo que tenés en tu casa. Por eso buscamos una receta de Paulina Cocina con sobras. Se trata de una tarta de pollo y queso.

sobre esta receta de tarta de pollo

Bueno amiguitos, paso a contarles que es lo que más me gusta de esta tarta de pollo con queso y sin masa (larguísimo el nombre, de sólo pensarlo me quedé sin aire)

Es rápida de hacer, eso siempre es un plus. de verdad es picas, saltear, armar y hornear. No tienen que amasar, ni estirar ni nada!

Es una gran idea para aprovechar los restos de pan que andan dando vueltas por ahí, o comprar pan del día anterior en las panaderías.

También pueden hacer la tarta de pollo, con el pollo que les sobró de un asado o de otra comida. La strata es una gran manera de aprovechar las mal llamadas “sobras”

Paulina te rinde la pechuguita, mamusa.

Si les copa la idea, les dejo una strata de verduras!

Saludos y hasta la próxima

Juanita

Asistente

Ingredientes

para 1 tarta

1 pechuga de pollo

4 rodajas de pan (puede ser del día anterior)

3 puerros

2 dientes de ajo

3 huevos

4 rodajas

3 rodajas generosas de queso mozarella (unos 200g.)

Aceite, sal y pimienta

Receta tarta de pollo sin masa

existe y es deliciosa

Cortar las pechugas en dados. Dorar en una sartén caliente con un poco de aceite a fuego muy fuerte. No debemos cocinarlos demasiado ya que sino en la segunda cocción se secarán. Es una pasada rápida para sellarlos. Reservar en un plato y no lavar la olla.

En la sartén del pollo, saltear los puerros cortados en rodajas finas y el diente de ajo picado. Cuando estén blandos pero, otra vez, no cocinados del todo, agregar el pollo y remover. Reservar.

Cortar el pan en dados de 2x2cm. aproximadamente.

Batir los huevos en un bol grande. Cuando estén bien batidos, salpimentar a gusto y mezclar con el pan, la mezcla de pollo y puerros y 2 de las rodajas de mozarella, cortadas en daditos. Unir bien. La mezcla quedará más bien secota, no debe quedar demasiado huevo sino se nos va al fondo de la fuente y queda una especie de tortilla que no es lo que queremos.

Colocar toda la mezcla en una fuente apta para horno y aplastar un poco (solo un poco, para emparejar).

Colocar la otra rodaja de mozzarella, en trozos, distribuidos sobre la tarta.

Hornear a fuego medio-fuerte por unos 20 minutos o hasta que veas la tarta de pollo dorada por arriba. La temperatura es importante, ya que si lo hacemos a fuego bajo el pollo se secará.

