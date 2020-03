Cba24n– El 22 de marzo Laura Gálvez tuvo a su segundo hijo y contó la experiencia de ser madre en medio de una emergencia sanitaria.

La cuarentena obligatoria es una situación extraordinaria. Y más extraordinario es el momento en que, en esa cuarentena, debes dar a luz a tu bebé.

Eso le ocurrió a Laura Gálvez, periodista y productora de los SRT que, el pasado 22 de marzo, trajo al mundo a Lorenzo, su segundo hijo junto a su marido, Cristian Rodríguez.

En su cuenta de Instagram relata el minuto a minuto del trabajo de parto. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores de ese desglose de vivencias es cuando, a dos metros de distancia (por las medidas de prevención), su mamá, abuela de sus hijos, conoce a su nieto.

Su #RelatoDeparto completo:

Este 22 de marzo no fue una fecha más, Lorenzo mí segundo hijo decidió venir al mundo, un mundo sacudido por la cuarentena por coronavirus.

Eran las 7 de la mañana y rompí bolsa, le dije a mí marido, levantamos a mí hijo mayor Felipe y le dijimos «Hoy sale Lorenzo», subimos al auto y salimos hacia lo de mí mamá que es mayor de 60 y está recluida por su salud por ser grupo de riesgo, se harían compañía mutuamente para soportar no poder compartir una noticia y un momento de la vida clave para una familia, la llegada de un hermano y un nieto…

Partimos al Sanatorio Allende del Cerro recorriendo calles desiertas ni un alma, y nosotros con el corazón latiendo a mil para conocer a nuestro nuevo bebé… Llegamos a la guardia en frente las carpas de «combate» contra el virus del aislamiento social… Entramos y comenzó otra historia..

Ya en la sala de parto, no eran aún las 9 y las contracciones comenzaron muy rápido y fuerte… Se hicieron las 11 y la dilatación llegaba a 4, pido con ganas la epidural, me dicen ya viene el anestesista , previo cobro de dicha anestesia «que debería ser un derecho materno» pasaron 40 minutos y el dolor era ya insoportable,…» El anestesista está ocupado en cirugía» te vamos a llevar a vos a quirófano (total yo estaba regia) llegamos hasta ahí yo doblada de dolor y sola porque para ellos era un trámite poner la anestesia y chau… Pero llegó el anestesista «ocupado» y coloco el catéter , le dije espera , tengo una contracción muuuyy fuerte… Sentí que #Lorenzo venía… Le dije sentí un desgarro , bueno bueno ya la colocamos «mamá» y a la segunda contracción le dije me tiró de costado porque ahí viene, me acosté con el catéter en la espalda y así con la atajada de una médica clínica Lorenzo nació! Y al grito de parto en quirófano! mí marido se enteró lo sucedido…

Tras dos días nos dieron el alta, un 24 de marzo, Día de la Memoria, fuimos a buscar a Feli. Mí madre a la distancia con ojos llorosos se asomaba a los recomendados dos metros para poder conocer a su nuevo nieto, Las dos llorábamos por no poder abrazarnos y celebrar la vida , pero sabiendo que está cuarentena algún día terminará.

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios