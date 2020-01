Redacción Alta Gracia. El 11 de diciembre de 2019 asumió como intendente de Alta Gracia. En una entrevista con Redacción Alta Gracia a poco más de un mes de asunción, analizó algunos puntos importantes como la situación económica, Colectividades, entre otros temas.

«Estamos trabajando en la conformación de todos los equipos de trabajo. Estamos trabajando en un mes de temporada alta de todos los servicios. Hay fuertes operativos en la recolección de servicios, en el arreglo de las plazas. Más allá de que tenemos Mionca (festival de los Food Trucks), Colectividades, por lo que hay mucho trabajo y la Municipalidad funcionando a pleno», analizó Torres respecto de los primeros pasos durante su reciente gestión. En ese sentido, precisó que debido a la situación económica incierta, está tratando de optimizar los recursos y evaluar los ingresos y egresos.

¿Hay estrategias pensadas para poder incrementar los ingresos?

No. Creo que el vecino no paga porque no puede; no porque no quiere. Nosotros estamos agradecidos de la confianza que tienen los vecinos porque en los últimos años nos mantuvo como uno de los municipios con mejor y mayor recaudación de la provincia. Quiere decir que se genera el vínculo de confianza, de pagar los impuestos porque saben que tienen una prestación.

Durante los primeros tiempos hubo malestar por la finalización de contratos en la Municipalidad, ¿qué pasó?

Históricamente, desde Bonfigli, Walter Saieg, el mismo Facundo Torres, cada uno cuando gana tiene un equipo que lo ayuda a ganar y tiene que quiere que trabaje cerca. Quiero optimizar los recursos del estado, entiendo que no podía sumarle a lo que había, simplemente tenía que pedirle a la gente que no era de mi confianza, ni de mi equipo que diera un paso al costado.

En ese sentido, señaló que se desafectaron diez personas de una planta de 600 trabajadores y que, en realidad, se les había acabado el contrato y no se les renovó. Aclaró que, «no es una cuestión personal».

Guerra Fría

Durante 2019, hubo duros cruces entre el ex intendente Facundo Torres (actual ministro de Gobierno de la provincia) y el ex legislador departamental, Walter Saieg (secretario de Transporte de la Nación) dentro de Hacemos por Córdoba.

Consultado sobre si se vive una «especie de Guerra Fría», Marcos Torres consideró: «No lo comparto (al análisis). Primero, lo dije el día que me tocó asumir, yo miro para adelante. Lo que pasó ya está y es parte de la democracia. Después, en Hacemos por Córdoba no hay internas. Estamos bien. Pero, sí hay dirigentes que se han cambiado a otros sectores políticos partidarios, a otro sector del justicialismo».

Colectividades

Respecto de la propuesta del concejal Pablo Ortiz para «municipalizar» Colectividades, consideró que hay otros caminos. En ese sentido, consideró que hay que actualizar la ordenanza actual y agregó que no lo llevaría al «extremo» de la municipalización.

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios