Por Claudia Moreno– Luis es ese tipo de tipo que genera amor u odio. No hay término medio. Acido, sarcástico, nostálgico, con una de las plumas más exquisitas que haya conocido después de Roberto Arlt, altruista, peronista, crítico de sí mismo. En este espacio quiero recordarlo y compartir unos, de sus tantos, maravillosos relatos.

A Luis lo conocí por Walter. Esas relaciones a través de facebook. Algunos años después, en una marcha por Memoria, Verdad y Justicia pude decirle, en un bar frente al Tajamar, que realmente lo admiraba, sobre todo, por esa capacidad de llevarte – a través de sus cuentos y relatos, a sentir, oler, estar en el mismísimo lugar donde él describía.

Este 2019 Luis dejó de escribir. Pero cada texto, cada intervención – polémica muchas veces- en su muro de face logran sacarme carcajadas, reflexiones y fijar la mirada en un punto, sobre las sierras.

Seguramente esta frase «cliché» no le va a gustar… no me importa: Luis Hasta la Victoria Siempre!. No me cabe la menor duda que debés estar a full con Lacan y Evita jaja.

COMPARTIMOS RELATOS DE LUIS

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios