Por María Luz Cortez. No nos habíamos olvidado de hacer las recomendaciones y menos en esta época. Pero son días atareados para las periodistas de este medio. Hecha la aclaración comparto tres propuestas de dibujos de animales que compartí con mi hija de tres años y que también puede servir para pequeños y pequeñas un poco más grandes.

* Academia de Cachorros: Es una serie muy sencilla. Hay una escuela secretas con estudiantes muy particulares: perritos. Los cachorros aprenderán junto con otros perros docentes como llegar a adultos y compartarse con los humanos. Los ayuda Charlie, un humano, que invitará al especial lugar a su nieto Morgan. Los canes protagonistas serán Corazón, Spark y Whiz, además de DOG. Especial para los niños a los que le gustan los perritos. «Una ternurita», diría mi hija.

Academia de cachorros

*Escandalosos: Es una serie de tres osos copados que viven y se interrelacionan con los humanos como si fueran humanos. Tienen tres personalidades muy diferentes y se tratan como hermanos a pesar de que uno es un oso pardo, otro un polar y otro un panda. Con un humor orientado quizás más a un adolescente y con guiños a los adultos. Puede ser visto por varios miembros de la familia. La cancioncita se te pega.

* Shaun, la oveja: No es exactamente un dibujo, o sí, el que sabe me corregirá. Son personajes armados con masilla, que no hablan, o por lo menos no se les entienden los sonidos. Pero que tejen locas historias con la oveja protagonista, el perro cuidador y el resto de los animales de la granja.

