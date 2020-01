Por María Luz Cortez. Primero, como es una segunda temporada, advierto que puede haber spoilers de la primera. Segundo, creo que, ya lo dije anteriormente, pero las segundas partes (terceras y cuartas también) de algunas series son muy entretenidas. Este es el caso de «You» en su temporada dos. Joe se muda a Los Ángeles para tratar de rehacer su vida tras su sorpresivo encuentro con una ex novia.

Joe que ahora se llama William intenta «empezar de cero» en una ciudad muy diferente a New York. En su camino se encuentra con Love (amor en inglés) e intentará dejar de engancharse con esa mujer que lo vuelve loco. El entorno de Love y el del nuevo departamento donde eligió vivir cambiarán la forma de pensar de «William».

En esta temporada, además, habrá referencias a su pasado con su madre que nos permiten entender un poco más al personaje principal. Una colega decía algo que me hacía pensar: ¿Por qué será no me termina de caer mal Joe? (asesino en serie, acosador, entre otras). Me preocupa a mí también, por eso propongo mirarlo con una mirada crítica.

Se pueden ver los capítulos en Netflix.

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios