Redacción Alta Gracia- Desde Desarrollo Social y el Área de Empleo, están trabajando para mejorar su situación.

Luis Moreno y su niño, se instalaron esta mañana en la puerta del municipio, ya que su situación es desesperante: no tiene trabajo, su familia está compuesta por cuatro personas y reciben una suma de 2300 pesos. «Estoy buscando trabajo porque mi familia necesita comida, solo tenemos pan duro y mi hijo no está bien alimentado y él necesita comer. Ya no se que hacer, porque veo que no tiene un plato de comida. Necesito un trabajo fijo y digno», aseguró Luis, a Diario Sumario.

Por su parte, Jonás Veronesse, Director de Desarrollo Social, afirmó a REDACCIÓN ALTA GRACIA que desde la carpeta están trabajando junto a Daniel Suárez de Empleo para solucionar o buscar una alternativa a la situación desesperada de este ciudadano que sólo quiere darle un plato de comida a este hombre, fiel postal de la crisis macroeconómica nacional.

