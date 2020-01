Diario Tortuga– En nuestra ciudad hay atletas que se destacan, una de ellas es Franca Buoni, nadadora desde muy joven, con un gran presente y un futuro deslumbrante.

El atleta Juan Leonardi, la entrevista para diariotortuga.com nos cuenta sus comienzos en el deporte y su camino para llegar a estar en el proceso de selección para competir en los Juegos Olímpicos Juveniles 2022. Una joven que entrena incansablemente para conseguir sus objetivos, todo a base de su motivación y dedicación.

Juan Leonardi (JL): ¿Como conociste la natación y hace cuanto la practicas? ¿Y cómo se convirtió de algo recreativo a pasar a ser un deporte de alto rendimiento?

Franca Buoni (FB): Tengo 15 años, realizó el deporte de natación desde los 5 años ya que me diagnosticaron la enfermedad de diabetes y por ella tenía que realizar una actividad física para poder regular mis glucemias.

Comencé como algo recreativo, pero empecé a competir y me gustó mucho la adrenalina de los torneos, así que decidí continuar con la natación a nivel de alto rendimiento.

Me encanta, es una pasión, un estilo de vida para mí; el agua es mi habitad natural, es donde puedo ser yo misma, dónde me puedo descargar y olvidar del resto de las cosas. Me gustó mucho por la adrenalina de los torneos, el poder ponerme objetivos y no parar hasta cumplirlos, me gustan los desafíos y más cuando me los pongo yo misma. Actualmente estoy compitiendo a nivel de federada nacional.

JL: ¿Dentro de la natación existen muchos estilos y pruebas para competir, en cuales te especializas vos?

FB: Durante los 11 años que práctico natación, recorrí varias distancias y estilos, pero en estos momentos, que es cuando se empieza a definir la especialidad de un nadador, a los 15-16 años me destacó en mariposa los 100 y 200 metros, espalda 200 metros, y en combinado 200 y 400 metros.

JL: ¿Cuáles fueron tus carreras más destacadas y tus mayores logros hasta ahora?

FB: Cuando era federada promocional (hasta el año 2015) eh conseguido el primer, segundo y tercer puesto en diferentes pruebas en el campeonato nacional de promocionales en la ciudad de Rosario.

En 2016 me federé a nivel nacional y tuve mi primer torneo nacional (dónde se están los mejores nadadores de la Argentina) obtuve el tercer puesto en los 100 metros mariposa.

En enero del 2017 en el torneo nacional de infantiles y menores conseguí ser campeona argentina en los 100 y 200 metros mariposa. En mayo de ese año, en el campeonato metropolitano disputado en la ciudad de Buenos Aires, conseguí consagrarme campeona metropolitana en 200 mariposa, subcampeona en los 100 mariposa y el tercer puesto en los 400 combinado. También fui convocada para representar a Córdoba en los juegos región centro dónde participan las provincias de Córdoba Santa fe y Entre Ríos, en donde logré la tercera posición en los 200 combinado y 100 mariposa, y segunda en los 100 mariposa y en posta femenina.

En el 2018 se disputo en la ciudad de Neuquén el campeonato nacional de cadetes dónde conseguí el 2do puesto en los 200 mariposa y el 1ro en los 100 metros mariposa. Y en agosto participe nuevamente en los juegos región centro, donde conseguí la 2da en los 200 metros mariposa y en los 100 metros mariposa, así mismo ayudando a quedar a Córdoba campeón en natación.

En 2019 en el torneo nacional de cadetes y juveniles quedé 4ta en los 100 y 200 metros mariposa.

En junio de este año fui convocada para la preselección de los Juegos Olímpicos juveniles de Dakar 2022 siendo evaluada con diferentes tests tanto en el agua como en el gimnasio.

En agosto de ese año estuve en mis terceros y últimos juegos región centro, dónde obtuve la 4ta posición en los 200 combinado y 3ra en los 100 mariposa.

En noviembre fui convocada para representar a Córdoba en los juegos binacionales (dónde participaron 4 provincias de Argentina y 4 de Chile). Nadé los 100 metros mariposa entrando a la final y quedando 4ta en la misma (fui la única con 15 años en la prueba y en la final, ya que había chicas de 15 a 18 años, compitiendo en una misma categoría).

En noviembre además fui convocada a la segunda concentración de los Juegos Olímpicos juveniles de Dakar 2022. Y fui convocada a las dos concentraciones para la pre selección nacional que representara a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.

JL: ¿Como es tu rutina, tus entrenamientos y como lo equilibras con el cole y tu vida diaria? ¿Y en tu casa, tu familia, como te ayuda o apoya?

FB: Durante las clases era apenas salir del colegio ir a Córdoba al Club Instituto. Y mi rutina se basaba en ir de lunes a sábado, el entrenamiento duraba entre 2 a 3 horas dependiendo de los trabajos más 2 turnos de gimnasio. Ahora que estoy en vacaciones entreno de lunes a sábado, los martes y jueves tengo doble turno + 2 sesiones de gimnasio.

Con mi vida diaria trato de equilibrar, nunca fui de salir mucho porque nunca me llamo la atención en sí, siempre fui más de quedarme en casa leyendo o viendo una serie. Pero cada tanto trato de juntarme con alguna amiga para cambiar un poco la rutina y despejarme.

En mi casa siempre me han apoyado y cuidado mucho, me ayudan llevándome a entrenar, acompañándome a los torneos y aguantándome cuando vengo cansada o no me ha salido algo como yo espero.

JL: ¿Con respecto a la diabetes como la llevas? ¿Podes entrenar podes y competir?

FB: Y con la diabetes la llevo bien controlada y todo. Por ahí se me complica un poco porque se me baja o se me sube mucho, pero lo puedo controlar en el momento y seguir haciendo lo que me apasiona. No lo tomo ni como una carga o algo, es una mochila que me acostumbré a llevar y lo tomo como una especie de objetivo que tengo.

JL: ¿Los próximos objetivos?

FB: Poder seguir manteniéndome en el proyecto de Dakar 2022, estar en los juegos binacionales de este 2020, y seguir bajando mis tiempos y mantenerme entre las mejores del país en los nacionales.

Con mucha experiencia para su corta edad, Franca nos ha mostrado su entereza para no solo competir con sus rivales en el deporte, sino también con una enfermedad que en vez de desmotivarla parece no hacer mella en su propósito, una pequeña con un gran corazón y mucho futuro en el deporte, esperamos pueda llegar a la cumbre del alto rendimiento.

