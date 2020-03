Por Julián Cañas- El funcionario schiarettista dijo que en Buenos Aires deben entender la dinámica del PJ provincial. Aseguró que la relación con la Nación es “correcta”.

Aunque integra la nueva generación del PJ cordobés, Facundo Torres acumula muchos años de militancia y dos períodos de gestión como intendente de Alta Gracia. El nuevo ministro de Gobierno de la Provincia se siente cómodo en su amplio despacho en el Centro Cívico. No anda con grises a la hora de marcar diferencias con el Gobierno nacional. “Alberto Fernández es el presidente de la Nación, al que apoyamos y respetamos, pero en Córdoba nuestro líder y referente político es Schiaretti”, analiza sin rodeos el funcionario provincial. Torres dijo que la relación con la Nación es “correcta”. “Mucho mejor que cuando gobernó el kirchnerismo”, compara.

–En un contexto de crisis económica, ¿cuál es la realidad de la provincia?

–Córdoba está fuerte y sólida. Se hizo la mayor transformación en obra pública y en planes sociales. Pero la crisis económica nacional tiene efectos en la provincia y en los municipios. Como lo dice el gobernador, Córdoba no es una isla. En este contexto, mi objetivo es estar cerca de los intendentes, conteniendo, escuchándolos y tratando de resolver los problemas.

–¿De allí la decisión de que las reuniones de la Mesa Provincia-Municipios sean mensuales?

–Efectivamente. Entendemos que un encuentro mensual de este organismo que aglutina a los intendentes de todas las fuerzas políticas nos dará gimnasia importante y estaremos más cerca de las problemáticas del municipalismo. Además, el gobernador planteó una regionalización que propicia abordar de maneja conjunta con los intendentes una nueva agenda de gestión pública. En esto trabajamos todos los ministerios, no sólo el de Gobierno.

–¿Cuáles son las mayores dificultades de los municipios?

–La caída de la coparticipación genera un duro golpe para las finanzas municipales. El otro problema es que cada cuatro años muchos municipios cambian de signo político y eso genera dificultades. El año pasado hubo cambios de signos políticos en alrededor de 80 municipios y eso siempre trae dificultades. Tenemos el caso de la Capital. En algunos hay mucha desidia de los intendentes que se van. No debería ser así, pero en algunos casos las transiciones han sido de hasta nueve meses y es un proceso traumático.

–¿Cuáles son los ejes de esta gestión de Schiaretti?

–El mandato anterior, el gobernador llevó adelante el plan de obras más importante de la historia de Córdoba. Se ejecutaron proyectos por más de 5.500 millones de dólares, algo inédito en la provincia y en el país. Ahora la gestión está enfocada en programas que generan dignidad y más igualdad entre los cordobeses. Sin dudas que este mandato tendrá un eje en lo social, más allá de que se seguirán haciendo obras, según las posibilidades económicas que nos permita la economía del país.

–Schiaretti es uno de los pocos gobernadores que aún no se reunió con el Presidente. ¿Cómo está la relación con la Nación?

–La relación institución es correcta. En mi opinión personal, es muchísimo mejor que la que hubo con las anteriores gestiones kirchneristas, si tuviéramos que hacer una comparación. Se está trabajando muy bien en todas las áreas con el Gobierno nacional. Han venido los ministros más importantes. Y, en lo político, hay dos cuestiones que hoy nos involucran con la Casa Rosada: las elecciones municipales en Río Cuarto y la renovación de autoridades del PJ provincial. En Río Cuarto hubo un consenso absoluto con participación del kirchnerismo y somos muy optimistas de que obtendremos un gran triunfo con el intendente (Juan Manuel) Llamosas. En cuanto a la renovación de autoridades partidarias, no tengo dudas de que habrá consenso. El presidente del partido, Oscar González, y el propio gobernador han convocado a todos los sectores internos para llegar a un consenso. No hay margen para una disputa partidaria en este contexto de crisis social y económica. No tengo dudas de que habrá consenso.

–Pero, por primera vez en mucho tiempo, en el PJ provincial hay un sector que no responde al gobernador.

–Hay más de un sector que responde al Gobierno nacional. Gabriela Estévez es una dirigente importante y responde a Cristina Fernández. Tenemos un buen diálogo con la diputada, que seguramente estará en la próxima conducción del PJ. En cuanto a los compañeros que se referencian con el presidente de la Nación, algunos de ellos son funcionarios nacionales y también tenemos buen diálogo. Mire, si usted le pregunta a Carlos Caserio quién debe ser el próximo presidente del PJ cordobés, no tengo dudas de que le responderá que Schiaretti. Después puede haber visiones distintas en algunas cuestiones. Por ejemplo, ellos se referencian en un jefe político que es el presidente Alberto Fernández y está perfecto. Mientras que quienes conformamos Hacemos por Córdoba tenemos un jefe político que se llama Juan Schiaretti.

–Esa es una diferencia política importante.

–No sé si tanta. Porque nosotros también apoyamos la gestión del presidente Alberto Fernández y ellos hacen lo propio con el Gobierno provincial. Son cuestiones de armado político que no impiden que haya acuerdos, como el que seguramente cerremos para la renovación de la conducción del PJ de Córdoba.

–¿El PJ cordobés se ha convertido casi en un partido provincial, sin mucha relación con el partido a nivel nacional?

–Esto no es de ahora, viene desde hace varios años y no es sólo una cuestión política. Yo diría que es una exigencia de la idiosincrasia de los cordobeses.

–¿Cree que eso no se entiende a nivel nacional?

–Creo que la buena relación con el Gobierno nacional depende de que se comprenda cómo entienden los cordobeses que debe ser la relación de la Provincia con el poder central. Nosotros respaldamos la gestión del presidente Alberto Fernández. Pero, tal vez, es distinta de la relación que la Nación puede tener con otras provincias gobernadas por el PJ o con el conurbano bonaerense. Nuestra base es el peronismo, pero la idiosincrasia de los cordobeses hace que tengamos una mirada particular. (José Manuel) De la Sota fue el arquitecto de la alianza que viene ganando en Córdoba desde hace 20 años y que luego siguió Schiaretti. Siempre cuidamos a nuestro electorado. Nosotros respetamos y apoyamos al Presidente, pero tenemos un líder político que es Schiaretti.

–¿Por eso la relación del Presidente con Schiaretti no es la misma que con otros gobernadores peronistas?

–En mi visión personal, creo que se está entendiendo que los cordobeses tenemos un ADN particular que se traslada a la política. Por eso el buen diálogo con el ministro del Interior y con los sectores cristinistas. No se puede traspolar a Córdoba el modo de liderazgo que se ejerce en otras provincias. El PJ viene ganando desde hace dos décadas en la provincia porque entendimos esto.

–Por lo que dice, ¿la Nación debe aceptar que en Córdoba el líder es Schiaretti?

–No tengo dudas de que lo saben en la Casa Rosada. Schiaretti ganó por tercera vez por la ventaja más importante de la historia política de la provincia. Nosotros apoyamos al Gobierno nacional, pero en Córdoba el gobernador tiene un modo de ejercer su liderazgo que va más allá del PJ. Por eso a Hacemos por Córdoba lo integran varios partidos.

