Cadena 3– El actual intendente de Unquillo y un vecino de Río Ceballos contaron en qué situación los encontró el temporal de 2015.

A cinco años de las inundaciones del 15 de febrero de 2015 en Sierras Chicas, el actual intendente de Unquillo, Jorge Fabrissin, y un vecino de Río Ceballos, recordaron cómo fue ese terrible día para ellos y sus familias.

En el caso de Fabrissin, contó a Cadena 3 que esa noche habían ido al corso de la ciudad a pie. «Tomamos un taxi y nos vinimos a casa. Cuando despertamos no había luz, teléfono y no teníamos ninguna información hasta el mediodía», relató.

«Yo hasta las 13 no me enteré de que había ocurrido esto y a mucha gente le pasó así porque no había luz, ni teléfono, ni información», agregó.

«Dentro de la desgracia no hubo ningún muerto y es bueno dentro de todo lo malo. Lo mejor fue que no ocurrió a la noche porque si era en el momento en que estaba el corso, no sé lo que hubiese pasado. Dentro de todo lo malo, evidentemente no fue tan malo para toda la comunidad», reflexionó.

Fabrissin señaló que actualmente hay estaciones que informan sobre la necesidad de lluvia, y se han instalado cinco sirenas para ser accionadas si llueve mucho en la cuenca, así como la práctica de simulacros.

Por otra parte, Daniel Rodríguez es vecino de Río Ceballos, y fue el primero en contar a la radio lo que estaba sucediendo ese 15 de febrero.

«Yo era presidente de un centro vecinal, voy a buscar a mi suegra y cuando vuelvo quedo atrapado entre dos puentes con mi nietita en el auto sin poder comunicarnos porque no había luz en ningún lado y el celular se estaba por quedar sin batería», manifestó.

«Yo tenía el contacto de Guille (Hemmerling) y le mando un mensajito pidiendo que avise a la gente que nadie se mueva de su casa porque la inundación era muy grave», rememoró.

«Yo me quedé sin batería, incomunicado, nos metimos en un local comercial que nos dio lugar para estar bajo techo y nos quedamos en la calle donde encontramos una vía a través de la montaña para llegar a casa», planteó.

«No sabía lo qué había pasado en casa, mi señora tampoco sabía lo que había pasado conmigo y mi nieta y vivimos en carne propia cuan grave puede ser algo cuando no se toman previsiones», manifestó.

