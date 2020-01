Por María Luz Cortez. Comenzó una niña de 8 años, decenas de mujeres se sumaron y ahora lo hace Tania, que está en tratamiento por cáncer. La joven decidió donar su cabello para otras pacientes antes de perderlo.

«El pelo lo voy a donar a alguien igual a mí. Una persona con cáncer, igual a mí”, se dijo Tania D’Alessandro, una estudiante de Medicina de Alta Gracia. La joven, de 24 años, se sumó junto con otras 50 vecinas de esta ciudad a entregar su cabello para que la fundación Vanesa Durán, que promueve la campaña Trenzando Voluntades, pueda realizar pelucas oncológicas.

En Alta Gracia, fue Maité, una niña de 8 años, la pionera de esta iniciativa. Ese origen le dio una singularidad especial a la campaña. Maité donó su cabello para niños en tratamiento contra el cáncer, y a partir de ese gesto su mamá, Mariana Ludueña, fomentó la expansión de la idea.

Para Maité, hablar sobre cáncer en su familia no es algo extraño, ya que su mamá Mariana es kinesióloga y fisioterapeuta con especialidad en Oncología. Los pacientes, incluso, suelen pasar por su casa.

Una de las pacientes de Mariana, Tania D’Alessandro, se sumó a entregar su pelo, algo que se propuso hacía tiempo y que ya habían hecho dos de sus tres hermanas. La joven estudiaba Medicina, pero a mitad de 2019 tuvo que dejar la carrera para realizarse unos estudios en Buenos Aires. En el hospital, luego de una serie de intervenciones, descubrieron que tenía cáncer de colon y que había hecho metástasis en el hígado.

“Me imaginaba que la gente que tiene cáncer tiene superconflictos o que está en una crisis total. Como que está preparada para tener una enfermedad así, pero que no le puede pasar a cualquiera”, analizó, y agregó que ella realizaba otras actividades además de estudiar, como reiki y yoga.

Los costos de las pelucas oncológicas oscilan entre los 15 mil y los 20 mil pesos. De allí que la donación alivia la carga económica a los pacientes.

Igual a mí

“Siempre quise donar y quería tener el pelo carré. Todos me decían que iba a ser igual a mi mamá”, bromeó, y agregó que fue su fisioterapeuta la que la incentivó. “Mariana me comentó que con el tratamiento se me iba a caer el pelo y ella me dio la idea de donarlo antes. La verdad, no me había dado cuenta”, analizó.

“En un momento no sabía si mis hermanas me iban a tener que donar el pelo a mí. No sé si me lo voy a tener que cortar para donármelo a mí misma. Nunca pensé estar en esta situación”, apuntó Tania.

La joven apuesta a superar este trance y ya planifica seguir estudiando, y probablemente especializarse en Pediatría. “Y tener una huerta, tocar el piano, vivir una vida tranquila”, expresa sobre su futuro deseado.

La chispa inicial

En junio pasado, este diario contó la historia de Maité. La niña había preguntado a sus padres sobre los chicos con cáncer que perdían el pelo. Cuando le dijeron que todos podían donar para hacer pelucas, resolvió hacerlo. Esa reacción disparó que se pusiera en marcha en Alta Gracia la idea de ese aporte. Pero Maité tuvo que esperar unos meses hasta tener al menos 25 centímetros de largo.

La niña relató que, cuando explicó su experiencia en la escuela, Zoe, otra compañerita, también se decidió a imitarla. Su mamá Mariana recordó que una madre de una compañerita del cole se conmovió con la historia, ya que su sobrinito de 2 años tiene cáncer. Así, se fueron sumando donantes. Con el tiempo, fueron decenas.

“No hay que ser egoísta. Los chicos ni siquiera piensan cómo se van a ver si se cortan el cabello. Creo que los mayores tenemos que generarles esa empatía con el otro. Hay que ponerse más en el lugar del otro”, destacó la mujer, y agregó que “nunca se sabe si no será uno mismo el que necesite esa ayuda alguna vez”.

Muchas voluntades

Para concretar la campaña en esta ciudad, fueron claves la peluquera Claudia González (amiga de Mariana) y la profesora de Peluquería de la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Alta Gracia, Georgina Mufaza.

Los segundos martes y jueves de cada mes, cinco estudiantes de Peluquería fueron encargadas de realizar los cortes para recolectar cabellos durante meses. Ahora, en el período vacacional, se suspende la colecta, pero continuará desde marzo.

Las donaciones se llevan a la fundación Vanesa Durán, de Córdoba, que lanzó la campaña Trenzando Voluntades, que envía el material a Estados Unidos para la confección de las pelucas. Con el cabello de nueve o de 10 donantes, se realiza una peluca. Por lo tanto, la recolección tiene que ser permanente y sumar muchas voluntades.

Los donantes deben tener el cabello limpio y seco, con un largo mínimo de 25 centímetros (mejor si es de 30). Puede estar teñido o alisado, pero no decolorado, y puede ser de mujer o de varón. Una vez cortado, se coloca en un sobre con los datos de la donante.

Las pelucas para personas con tratamiento oncológico que pierden su cabello se entregan en comodato por ocho meses. Es el tiempo que suele tardar en crecer el pelo después de la quimioterapia.

*Corresponsalía La Voz del Interior Alta Gracia

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios