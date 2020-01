Por Paola Rimieri- Matías Priselac entrevistó a Carolina Basualdo a días de asumir su mandato como Legisladora Provincial.

Casi cerrando el año, la legisladora Basualdo envía un saludo a los vecinos en el programa “Sábados y algo más”:

“Un feliz año para todos los vecinos y vecinas de Despeñaderos, decirles que sea en Paz, en comunión, que esta comunión que tenemos los vecinos siga para adelante y saber que va a venir el progreso, con Justicia Social para Despeñaderos.

Y también, en diálogo personal con ella, Matías Priselac guió la entrevista a través de un balance en diferentes temas a los que Carolina Basualdo respondió sin dejar de hacer hincapié en su interés especial por el desarrollo de la localidad de Despeñaderos.

Sobre su asunción por segunda vez como legisladora, Carolina sostiene que está “contenta de asumir este desafío, con más experiencia de más tiempo de aprendizaje y también, con el camino recorrido del Ejecutivo que como Secretaria de Equidad me permitió recorrer toda la provincia de este a oeste y de norte a sur. Pero particularmente, me permitió traer más a mi querida Despeñaderos y a nuestro Departamento Santa María. Con más experiencia, a seguir caminando, trabajar con todos los intendentes de todos los partidos políticos. Esto tiene que ver con la impronta de nuestro Gobernador, y la buena relación que hay con todos los jefes comunales de nuestro Departamento. Pero vamos a seguir potenciando especialmente a Despeñaderos, que es nuestro lugar en el mundo”. Respecto al ítem turismo, destacó la necesidad de posicionar la localidad y la zona frente la ventaja en el área con que ya cuenta Paravachasca: “Estamos haciendo una apuesta fuerte al Turismo, por ejemplo con el Paseo de la Vida y estamos terminando la obra hacia abajo con el Municipio, allí hay un puente peatonal que nos va a permitir, y tenemos una proyección, de hacer una costanera. Venimos trabajando con la Agencia Córdoba Turismo y con el Gobierno Nacional, vamos a hacer una ampliación de esa obra. Creemos que es importante porque el Turismo genera recursos y genera empleo. Para explotar el recurso turístico que lejos tenemos uno de los ríos más lindos de la provincia de Córdoba.

Como es usual, destaca la importancia de la participación política, sobre todo de los jóvenes, su formación y la posibilidad de que sean escuchados. Al respecto, sostuvo que “siempre es importante sumar a los jóvenes porque son el presente y van a ser la construcción del futuro. Deben formar parte de las distintas propuestas, y a participar en política. Porque la política te permite transformar la vida de las personas, es una herramienta – sabemos que a veces está un poco bastardeado el término- pero creo que es importante que los jóvenes se animen, se perfeccionen, se capaciten, que tengan oportunidades. Yo tuve la posibilidad de salir, de estar becada, de conocer otros lugares. Creo que es importante motivar a los jóvenes para que vayan detrás de sus sueños, que vean de qué maneras ellos quieren que este Despeñaderos crezca, que cada ciudad o cada comuna de este departamento crezca. ¿Qué propuestas tenemos para estos jóvenes? Si bien hoy hay una política de Estado, porque hay una Agencia que se llama Agencia Córdoba Joven y es una decisión de este gobierno y hay una propuesta para que los jóvenes crezcan – porque tenemos créditos para los que terminan la Universidad; créditos para los que quieren hacer un emprendimiento; Bancos del Tiempo para que los que jóvenes puedan si tienen una iniciativa social poder acompañarla. Quiero que la voz de esos jóvenes también se haga presente en la legislatura para que podamos construir de manera conjunta. La escuela ProA es ya una realidad en Despeñaderos, es un proyecto que Basualdo “se puso al hombro”, y que sostiene que debe crecer. Priselac le consultó el estado de las obras del nuevo edificio y el balance de esta nueva oferta educativa local: “Hace poco nos reunimos con el Ministro Grahovac para ver el estado de esta obra, porque cuando surgieron estas escuelas ProA dijimos: “Tenemos que tener una en Despeñaderos, porque el pueblo creció, porque tenemos que tener otra propuesta educativa porque sabemos que las Nuevas Tecnologías son lo que le dan trabajo a la gente y desde donde el mercado está exigiendo que tengamos gente preparada”. La escuela ProA sí fue un proceso de ardua lucha y negociación en el Departamento. Logramos dos para Alta Gracia y una para Despeñaderos, estaba peleado con otra localidad, pero en este vínculo personal con Grahovac hemos logrado tener la escuela para Despeñaderos. La obra está avanzando, y esperemos que para Agosto de 2021 esté terminada. Esos son los plazos que nos han dado. Sabemos que a veces hay ansiedades, pero hay que tener paciencia. También la municipalidad siempre ha estado acompañando, trabajamos en conjunto y el Municipio va a hacer una ampliación de lo que son las casitas del Ferrocarril, donde hoy está funcionando. Es importante que se siga este trabajo en conjunto y a esta escuela ProA la cuidamos, porque sabemos que es una propuesta nueva. En este año que han recorrido los alumnos están muy contentos, los papás también. Queremos seguir apostando a la educación.”

Su trabajo como Secretaria de Equidad le permitió llevar adelante diferentes programas de acompañamiento y promoción del empleo, destacando el importante apoyo a las mujeres de nuestra provincia. Basualdo aseguró que “Vamos a seguir acompañando a las mamás y a las mujeres. Con el proyecto de Sala cuna que son 423 en toda la provincia y 18 en el Departamento Santa María, nos llena de orgullo porque realmente le permite a las mujeres irse tranquilas a estudiar. Y muchas mamás que estuvieron también aquí el plan Por mi, por ser parte porque los niños van a la Sala Cuna, permitió con este programa de empleo que muchas mujeres se den cuenta de que podían: que podían salir a estudiar, a trabajar, que el Estado esté ahí presente, creo que es fundamental. Seguimos trabajando desde el municipio el programa de protección de la embarazada y su bebé para todas las mamás sin Obra social, para que las mamás tengan la leche, estén bien nutridas y se hagan todos los controles. Y si se hicieron todos los controles, les entregamos este ajuar que es producido por otras mujeres. Y contarles que tenemos tres mujeres emprendedoras de Despeñaderos que están produciendo para Despeñaderos y parte del departamento para entregar. Por otro lado, muy contenta que tengamos tanto aquí como en el Departamento una gran cantidad de mujeres emprendedoras, que se animaron a dar ese salto, que algunas lo hacen porque les gusta determinada actividad, otras les surge por una necesidad concreta de tener que ganar unos pesos, para todas ellas tenemos un acompañamiento con el Banco de la Gente y tenemos su visibilización con espacios que han surgido en los festivales, en las ferias y bueno aquí también, han surgido ferias que vamos a seguir acompañando, desde mi lugar y articulamdo con el municipio para darle lugar a todos.

«El Parque Industrial es un proyecto de Juan Carlos Cimadamore, sobre su continuidad, la legisladora responde: “Ese es un sueño que compartíamos con Juan Carlos y todo el equipo, estamos convencidos que vamos a ser los próximos, cuando sean las próximas elecciones, cuando sea el llamado, alguien del equipo va a seguir gobernando. (El parque industrial) Es un sueño que incluso lo he hablado de manera personal con el gobernador, el Municipio compró parte de las tierras, ya habíamos iniciado los trámites para obtener los fondos a nivel provincial, pero seguimos trabajando. Tenemos algunas empresas con las que estamos hablando para instalarse, pero no queremos hablar hasta no tener respuestas concretas de estas iniciativas. Creemos que es un proyecto fundamental, porque esto nos va a generar trabajo genuino.. Llegó el gas natural, que parecía que era algo que nunca iba a llegar, y bueno llegó; dentro de pocos días vamos a prender una hornalla en Despeñaderos. Está todo armado, pasa en frente del Parque Industrial, las condiciones de luz, agua, tenemos absolutamente todo dado para que en ese predio que el municipio ha comprado y el gobierno provincial va a seguir con el aporte. Vamos a avanzar en ese proyecto que no se va a detener».

Sobre aquellos temas que no deben faltar a la hora del debate en la Legislatura provincial, destaca que no pueden olvidarse “temas que tienen que ver con la equidad, que las mujeres podamos seguir llegando en igualdad de oportunidades en distintos espacios. Hoy la mujeres en el sector privado ganan un 25% menos que los hombres, sin ninguna razón real, si no que es una práctica que se sigue realizando. Si bien tenemos una ley, seguir avanzando con el Polo integrar de la Mujer, hoy gracias a una decisión política de Juan Schiaretti tenemos un Ministerio de la Mujer y tenemos un polo integral de lucha contra la violencia que trabaja de manera articulada, pero como digo silenciosa, con muchísimas mujeres de esta localidad y otras, pero silenciosa porque son mujeres que no la están pasando bien, víctimas de violencia que se han animado a denunciar, a cambiar de vida y que tienen un seguimiento pero nadie debe saber quiénes son. Y sí la gente debe saber, que puede recurrir al área social del municipio cuando tienen un caso, cuando quiere consultar, porque de manera automática nosotros trabajamos con el polo, algunas mujeres van a la Psicóloga a Córdoba, o algunas siguen aquí, todo de manera silenciosa. Así que todos deben saber que si una sabe de un caso, de una amiga, pueden consultar. Nosotros vamos a estar para acompañar a esas mujeres que hoy son víctimas de violencia. Tenemos que seguir trabajando, que lo hemos hablado con algunos intendentes, creando con otros municipios polos, con Calamuchita, San Agustín, los Molinos, generar atractivos que el Turismo no sea sólo Paravachasca, creo que esta ruta nos ha favorecido. Y generar algunos proyectos productivos con localidades vecinas de la zona.”

El 4 de noviembre pasado, Despeñaderos perdió a su intendente de manera inesperada. También se le consultó sobre su recuerdo al líder. “Yo,… La verdad, me pone muy triste hablar del tema, tuve la posibilidad de ser concejal en su primer gobierno, y ahí comenzamos a transitar juntos este camino de la política. Siempre lo vi como un tipo muy ameno, muy entrador, siempre Juan c nos invitó a los jóvenes a sumarnos. Nosotros éramos una banda, y en ese momento estaba el radicalismo y nosotros queríamos recuperar el progreso para Despeñaderos. Me acuerdo que había unos carteles que decían acá haremos el Polideportivos, el Paseo… Y la gente nos miraba diciendo ¿estos van a hacer esto? Y caminamos toda la localidad junto a JC y todo el equipo, y sigue siendo el equipo, y ahora renovamos, hay muchos jóvenes que se han sumado a ser parte de Hacemos por Córdoba, pero digamos del peronismo… y nos ha permitido ser parte, con una actitud muy receptiva de escucha. Para mí fue un padre político y sin duda creo que nadie va a poder reemplazar la obra que él hizo, y quedará registrado como uno de los mejores intendentes de la localidad. Yo le decía, la gente te va a recordar por la plaza Evita, creo que la plaza nos permitió unir a Despeñaderos, porque es un espacio donde la gente confluye, de todos los sectores y estamos todos. Despeñaderos al no haber sido un pueblo tradicional con la plaza, la iglesia, el municipio alrededor de un mismo espacio público, siempre estaba como disgregado y siempre era de las vías para un lado o de las vías para el otro, generar este espacio… cuando lo pensamos dijimos: ¡Guau esto puede quedar buenísimo! Pero cuando lo materializamos, y vimos cómo la gente se lo apropió, es una de las grandes obras, porque eso es lo bueno de los espacios públicos que la gente se los apropie, los haga suyos entonces esa unión que él genero creo que ha sido una de las grandes obras, unir a despeñaderos, porque es lo que nos estaba faltando. Este espacio de común unión a todos los vecinos de Despeñaderos nos permite que de hecho es el lugar donde hacemos los festivales, las fiestas, la gente se reúne. Y también destacar la gran apoyo social y para cada uno de los vecinos. Por ahí nos daban determinada cantidad de harina, por ejemplo, y él, “no dale flaca, peleá más porque tenemos que conseguir más para los vecinos”. Si eran 200 terminaban siendo 300, porque hacíamos este trabajo conjunto con Juan Carlos y el equipo.”

Sin lugar a dudas, a pesar de su corta edad, es una política experimentada. Ha cumplido diferentes roles en la gestión pública y sobre su último rol antes de la reciente asunción como legisladora, rescata el importante aprendizaje en el Ejecutivo Provincial: “Es una gran experiencia de estar en la Secretaría de Equidad y Promoción del empleo, porque son muchos programas a cargo, con un presupuesto muy alto y eso te permite una práctica desde la gestión, más allá de los programas, como aprendizaje de la gestión pública, la coordinación pública, el manejo de los presupuestos, cosas que por ahí no son tan simpáticas pero que por eso también en Despeñaderos tenemos un municipio totalmente saneado, que puede pagar a término, que le paga a los empleados, siempre hemos tenido un municipio muy sano, muy cuidado, porque tenemos la experiencia, sabemos hasta dónde puede dar, siempre decirle al vecino lo que se puede hacer, asegurarnos y saber que con el aporte provincial y con el del vecino lo que podemos llevar a la práctica.” Carolina es una funcionaria sumamente reconocida en el Departamento y en la provincia. Al cierre del año, como todos, es usual hacer un balance y saber cuál es la proyección hacia el futuro: “Sin lugar a dudas vamos a seguir acompañando a esta localidad de Despeñaderos, vamos a seguir adelante con todos los proyectos que teníamos con Juan y esto ya lo hemos hablado con nuestro gobernador, los vamos a potenciar, vamos a seguir trabajando con todo lo que hay que mejorar, y proyectar lo que haya que proyectar. Acompañando el crecimiento de Despeñaderos que se está por convertir en ciudad, sin descuidar la salud, el Hospital , seguir ampliando el hospital y apoyando su crecimiento que atiende a más de 2000 personas por mes, y todos los temas que los vecinos nos están manifestando y estaban en las propuestas de campaña. También el parque industrial y el empleo que creemos que es fundamental que le permite a cada vecino vivir con dignidad.”

Fuente: Revista Puente

