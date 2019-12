Comunicado de Prensa- Desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de enero se realizará el festival de gastronomía. A partir de las 18 horas con entrada libre y gratuita. Grilla completa.

El espacio y la luna llegan a Mionca para cautivar y encantar la atención de los visitantes, esperando en esta edición a más de 45 mil personas.

Mionca brinda un universo de posibilidades donde la gastronomía, música y entretenimiento son protagonistas. Su misión, pasarla bien en familia, con amigos y mascotas, enmarcados en uno de los mejores parques naturales de Alta Gracia.

Mionca despega sabores, experiencias, música y diversión a través de diversas actividades que ofrece el festival al aire libre: los mejores food trucks, un escenario con la presencia de bandas en vivo, escenario “kids” dedicado a los niños con muchísimas actividades y espectáculos, músicos y artistas recorriendo el predio, pintando en vivo.

COMER, BEBER y COMPARTIR

El Festival Mionca es el encuentro de food trucks más importante del interior del país. Esta edición contará con la presencia de más de 30 food trucks con diversas opciones de comida, cervezas artesanales, postres, helados, cócteles, cafetería y mucho más para saborear.

ESCENARIO CULTURA VIVA

“Cultura Viva” es la marca ciudad de Alta Gracia y por eso el escenario principal del Festival Mionca lleva su nombre como espacio central de las bandas y espectáculos en vivo que animarán las tres jornadas.

En esta ocasión contaremos con la presencia de:

-Telescopios

-Nauel

-New Indians

-Los Loopers

-Famosela

-Cesar Valdomir & The Barrelhouse Band

-Marlene & The Rolling Band

-Gypsy Diablo

-Las Diferencias

-Guada Casales

-Tremendos Monos

-Mixtura

-Paracaídas

-Capuchas de Hop

-Anastasia

-Mala Specto

-He Visto a Lucy

-Nome Tutee

-Astronautas del Futuro

-Polar

-Nadia Popof b2b Ezequiel Esley

-Alfonsina

MIONCA KIDS

Un nuevo espacio para los más chicos, con un escenario especial en donde podrán encontrar shows de improvisación teatral orientada a niños y padres, una pantalla de realidad aumentada, shows de payasos y magos, y un espacio de “art truck” con talleres de dibujo a cargo de diferentes artistas.

MÁS INFORMACIÓN

La entrada al predio para disfrutar de todos los servicios del Festival Mionca, es libre y gratuita.

Toda la información disponible del evento se puede consultar en los perfiles oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y página web: mionca.com.ar

ACOMPAÑAN

La organización del Festival Mionca está a cargo del Gobierno de Alta Gracia y es posible gracias al apoyo del Gobierno de la provincia de Córdoba, Bancor, EPEC, Lotería de Córdoba, Radio Gamba, Sierras de Calamuchita y Bicicletas Enrique.

Compartir esta noticia



Comentarios

comentarios